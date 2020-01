Polícia apreende carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 450 mil; dois homens são detidos

Dois homens foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com cerca de 90 mil maços de cigarros contrabandeados de origem chinesa escondidos dentro de um caminhão baú, durante uma abordagem na CE-060, em Redenção, nesta sexta-feira (3). A carga ilícita é avaliada em cerca de R$ 450 mil reais, informou a PRF.

A apreensão aconteceu quando a equipe policial procurava por um veículo roubado com características semelhantes. O motorista do caminhão era um homem de 39 anos. Ele estava com um ajudante, um homem de 30 anos.

Os dois informaram à polícia que transportavam uma carga de limões. Porém, os policiais desconfiaram do nervosismo da dupla e realizaram uma vistoria mais detalhada no veículo. No interior do caminhão foram encontradas, escondidas atrás da carga de limões, 180 caixas onde eram transportados os maços de cigarro.

Os homens foram detidos e encaminhados, juntamente com a mercadoria irregular, à Superintendência da Polícia Federal em Fortaleza (CE). Ambos foram autuados em flagrante pelo crime de contrabando.