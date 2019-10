Polícia apreende armas, munições e lançador de granada em residência no município de Caucaia

A polícia apreendeu armas, centena de munições, coletes, materiais usados na fabricação de armamento e um lançador de granada em uma residência no Bairro Pacheco, em Caucaia, Grande Fortaleza, na noite desta sexta-feira (11).

Os agentes chegaram ao local após denúncias anônimas, que indicavam que a casa pertence a José Feitosa Veras, de 49 anos, preso no dia 19 de setembro, suspeito de ser armeiro de uma facção criminosa. Na ocasião, materiais para confecções de armas foram localizados no local onde o homem morava.

De acordo com os agentes, o Esquadrão Antibombas foi acionado e fez a retirada do morteiro, usado para lançar as granadas.

O material apreendido foi levado para a Delegacia Metropolitana de Caucaia. Já José Veras, que segue preso, será interrogado pela polícia.

Esquadrão Antibombas foi acionado para o local e fez a retirada de um objeto chamado morteiro, usado para lançamento de granadas. Foto: Rafaela Duarte

Fábrica artesanal desativada

No último dia 19 de setembro, a fábrica artesanal de armas pertencente a José Feitosa Veras foi desativada após a polícia ser acionada para o local por causa de uma denúncia de violência doméstica no Bairro Jardim Icaraí, também em Caucaia.

Na ocasião, os policiais conseguiram render o suspeito e, ao fazerem buscas na casa, encontraram seis armas, munição e equipamentos para confeccionar armamentos. Um cofre também foi apreendido.

a mulher de José foi ouvida e em seguida liberada. De acordo com as investigações da polícia, ela era ameaçada constantemente para não denunciar o marido.