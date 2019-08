Polícia apreende armas de facção criminosa guardadas dentro de casa em Pacajus

Quatro armas de fogo de uma facção criminosa foram apreendidas pela Polícia Civil no Centro de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza, na tarde desta terça-feira (7). As armas foram apreendidas após denúncia anônima recebida pela polícia.

Segundo informações do delegado Marcelo Pinheiro, titular da Delegacia Metropolitana de Pacajus, policiais civis estavam em diligências colhendo informações de um homicídio quando encontraram um revólver calibre .38 próximo ao corpo de um homem. Após finalizarem os trabalhos, os civis receberam informações com o endereço de uma residência que guardava as armas para uma facção criminosa no Centro de Pacajus.

Após a denúncia, policiais civis foram até a residência e apreenderam uma espingarda calibre 12, duas pistolas .40, um revólver .38 e munição calibre .40, .12 e de 9mm. O dono da residência não foi encontrado.