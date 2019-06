Polícia apreende adolescente suspeito de tentar matar irmão com golpes de facão

A Polícia Militar apreendeu um adolescente de 17 anos suspeito de tentar matar o irmão, identificado como João Paulo Fernandes Mota, de 31 anos, com golpes de facão. O caso aconteceu por volta das 21h desta quinta-feira (28) na localidade de Taperuaba, em Sobral, Região Norte do estado.

Segundo informações da polícia, o adolescente ficou com raiva do irmão após receber xingamentos e tentou se vingar golpeando João Paulo com um facão. A vítima foi socorrida com cortes profundos na cabeça para o Centro de Saúde da Família de Taperuaba, onde recebeu atendimento.

A Delegacia Regional de Sobral investiga o caso.