Polícia apreende adolescente com revólveres e espingarda após denúncia em Cascavel

A Polícia Militar capturou um adolescente de 17 anos durante uma ação que resultou na apreensão de dois revólveres, uma espingarda, munição e outros materiais ilícitos na cidade de Cascavel, na Grande Fortaleza, nesta terça-feira (28).

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes faziam ronda na cidade quando foram informados sobre um suspeito armado que estava escondido em uma casa no Parque Urupê, próximo a um campo de futebol.

Os agentes avistaram um suspeito com uma arma de fogo na cintura, dentro do imóvel citado na denúncia. O adolescente tentou fugir ao perceber a presença da polícia, mas foi perseguido e alcançado.

O suspeito já tinha passagem pela polícia por roubo e estava com um revólver. Os policiais revistaram a casa e encontraram um segundo revólver, uma espingarda de pressão, munição, duas lunetas, dois aparelhos celulares e um facão. Todo material foi recolhido e apreendido pelos militares.

O caso foi registrado na Delegacia Metropolitana de Cascavel da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi registrado um ato infracional análogo por porte ilegal de arma de fogo. As investigações continuam com o objetivo de identificar a participação do adolescente em outros crimes.