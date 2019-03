Polícia apreende 64 kg de cocaína em Caridade, que se comercializados poderiam valer R$ 7,2 milhões

Uma carga de 64,9 quilogramas de substância análoga à cocaína foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal e pela Polícia Federal na manhã desta segunda-feira (28), na BR-020, na altura da cidade de Caridade, no Norte cearense. Caso fosse comercializada no Brasil, o valor pago pela droga poderia chegar a R$ 7,2 milhões.

A droga foi encontrada durante abordagem policial a um veículo. O caso aconteceu por volta das 6h50. O condutor de uma caminhonete modelo Amarok estava sem o documento de habilitação. O carro tinha ainda outros dois passageiros. Durante buscas nos sistemas de segurança pública, a polícia constatou que o homem tinha relação com uma série de fraudes cometidas no Pará. O nome do suspeito em questão, inclusive, estava registrado no Diário Oficial daquele estado, com publicação em 26 de março de 2018, identificando a fraude e cancelando a carteira de habilitação.

A equipe também decidiu investigar os nomes dos outros dois ocupantes do veículo, sendo uma mulher e um homem de nacionalidade estrangeira. Ele informou que já havia sido preso pela Polícia Federal em Manaus (AM), em 2008, por tráfico de drogas.

$ 95 mil dólares em drogas

A PRF e PF apreendem aproximadamente 60 kg de cocaína na BR-020, próximo à Caridade. A droga foi descoberta durante a abordagem de um homem que dirigia sem habilitação. A substância escondida na lataria do carro #DiáriodoNordeste pic.twitter.com/N8ll7zDwa6 — Diário do Nordeste (@diarioonline) 28 de janeiro de 2019

Durante revista minuciosa ao veículo, os agentes encontraram um fundo falso na carroceria e encontraram 59 tabletes de substância análoga à cocaína, pesando 64,9 quilogramas. A droga fora exportada de um país vizinho ao Brasil, com o preço original de $ 1,6 mil dólares por tablete, o que soma um total de quase $ 95 mil dólares pela carga.

O condutor do veículo afirmou que receberia R$ 10 mil pelo transporte. Caso o entorpecente chegasse a ser comercializado no Brasil, o valor da venda poderia chegar a R$ 7,2 milhões.

Os outros dois ocupantes do carro alegaram não saber que o veículo estava carregado da substância e apenas negociavam a compra do carro envolvido.

As três pessoas foram presas e encaminhadas à sede da Superintendência Regional da Polícia Federal no Ceará e vão permanecer à disposição da Justiça. Eles vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e uso de documento falso.