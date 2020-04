Polícia apreende 45 pés de maconha em matagal na cidade de Ubajara

Policiais militares apreenderam, nesta quinta-feira (16), 45 pés de maconha em um matagal na localidade de Sítio Tucun, no município de Ubajara, no Ceará. A apreensão foi feita após uma denúncia anônima.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), agentes da Polícia Militar foram até o local denunciado e, chegando lá, encontraram um suspeito, que acabou fugindo quando percebeu a presença dos policiais.

Além dos pés de maconha, a polícia também apreendeu aves oriundas da fauna silvestre brasileira. As apreensões foram levadas à delegacia da Polícia Civil. As apurações deverão ser transferidas para a Delegacia Municipal de Ubajara.

Denúncia

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 3634-1747, da Delegacia Municipal de Ubajara. O sigilo e o anonimato são garantidos.