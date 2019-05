Polícia apreende 15 kg de maconha em depósito de reciclagem, em Juazeiro do Norte

Policiais Civis apreenderam 15 kg de maconha e prenderam dois homens em um depósito de reciclagem no Centro de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri. O local era utilizado como armazém para droga.

A Delegacia Regional de Juazeiro do Norte informou que o material foi localizado durante uma ação do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas do município. Parte do material estava escondido na casa de um dos suspeitos.

Cristiano Xavier Souza, 43 anos, e Frutuoso Daudet Júnior, 43 anos, foram presos e encaminhados para Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foram autuados por tráfico de drogas. A dupla já tinha passagem por vários crimes, como roubo, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.