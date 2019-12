Polícia apreende 1 tonelada de cocaína no Piauí que embarcaria de Fortaleza para a Europa

A Polícia Civil do Piauí apreendeu, na tarde desta terça-feira (10), uma tonelada de cocaína pura que seria enviada por traficantes para Fortaleza. De acordo com o delegado Cadena Júnior, coordenador da Delegacia de Entorpecentes (Depre), a droga seria remetida para a capital cearense e, em seguida, para a Europa. Ainda segundo a polícia, a cocaína provavelmente entrou no estado pela Bahia.

"Este grupo de pessoas estava atuando no tráfico internacional de drogas e tinha Teresina como ponto de apoio, em que faziam uso de sítios na nossa zona rural, afim da droga ser remetida para Fortaleza e de lá para o exterior", afirmou.

Além da cocaína, os agentes apreenderam uma quantidade de R$ 12 mil, quatro veículos e duas aeronaves. Sete pessoas foram presas em dois hotéis e em uma quitinete na Zona Norte de Teresina. A apreensão dos entorpecentes aconteceu em diversos locais de Teresina.

A polícia afirmou que as aeronaves foram localizadas em um aeroporto privado no município de Timon, no Maranhão. Dos suspeitos presos, três deles são pilotos das aeronaves. Os demais, conforme as investigações, participavam da locação de sítios. Os homens são dos estados da Bahia, Pernambuco, Pará e Piauí.

A Secretaria de Segurança continua com as investigações com objetivo de prender mais suspeitos. A droga deve ser incinerada.