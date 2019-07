Polícia alerta para golpes com falsos atendentes do INSS que obtêm dados de vítimas por telefone

Golpistas estão se passando por funcionários do INSS e fazendo vítimas por telefone ao obter dados pessoais, como endereço, nome completo, número da identidade e CPF. O delegado da Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) de Fortaleza confirma que está recebendo diariamente registros sobre este tipo de delito.

Uma das vítimas do golpe é uma idosa de 68 anos, que não quis ter o nome revelado. Ela confirmou ter recebido ligação de uma mulher se identificando como atendente do INSS e solicitando confirmação de dados.

“Ela se identificou como analista de sistema da Previdência Social, e que estava com todos os meus dados em mãos. Tinha verificado que eu tinha uma pensão e tinha aposentadoria. Disse que estava organizando no sistema mudanças de cartões dos beneficiários da Previdência Social", relata a vítima.

O delegado Jaime de Paula Oliveira confirma que os idosos são maioria entre o público alvo dos golpes. E que os golpistas utilizam os dados para solicitar empréstimos, cartões de crédito, ou até acessar a conta bancária das vítimas.

"São pessoas de fácil acesso, pessoas crédulas, e eles se aproveitam dessa condição pra extrair o maior número possível de dados e obtenção, inclusive, de contas bancárias pra que eles possam ter sucesso na aplicação do golpe", comenta.

A idosa recebeu pelo menos cinco ligações da golpista. Em todas elas, a falsa atendente solicitava mais dados da aposentada com a desculpa de atualizar o cadastro e enviar um novo cartão. Até mesmo uma foto do documento de identidade foi solicitada. No entanto, familiares da mulher perceberam que se tratava de um golpe e acionaram a polícia.

“Falou que eu não ia mais pagar nenhuma taxa de banco. Que a Previdência tinha percebido que tinham cobranças abusivas nas taxas. E agora eu não iria mais ter essa preocupação, não iria pagar mais nenhuma taxa. Pra isso precisaria da minha identidade e CPF", descreve a idosa.

O fornecimento de cópias de documentos por redes sociais não é recomendável, segundo delegado Oliveira.

“Podemos dizer que as pessoas que recebam essas ligações, em hipótese alguma forneçam seus dados. Banco ou qualquer repartição pública não ligam pras pessoas solicitando confirmação de dados, acréscimos de dados e, principalmente, cópia de documentos", reforçou.