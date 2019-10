PMs à paisana rendem suspeito de ameaçar motoristas de assalto em esquina do bairro Papicu

Um homem foi preso depois de dar tiros para cima e ameaçar motoristas na tentativa de realizar assaltos em uma esquina do bairro Papicu, na noite desta terça-feira (29), em Fortaleza. Ele foi rendido por policiais militares à paisana, enquanto reforços se dirigiam ao local. O momento foi registrado em vídeo por um morador de um prédio próximo.

De acordo com a polícia, Ricardo França Apolinário, de 27 anos estava na esquina das ruas Pereira de Miranda com Rua Valdetário Mota portando uma arma de fogo e tentado assaltar motoristas que passavam pelo local. Segundo a polícia, ele chegou a dar cerca de quatro tiros para o alto para intimidar as vítimas.

Dois policiais que estavam à paisana passaram pelo local e realizaram a abordagem ao suspeito, que jogou a arma ao perceber a apoximação dos agentes. Os PMs ordenaram que ele ficasse de joelhos enquanto faziam uma revista. Policiais da Força Tática Mike, do 22º Batalhão da Polícia Militar deram apoio à ação.

Após uma varredura na região, a arma foi encontrada. O homem foi conduzido para o 9º Distrito Policial, onde ficou preso.