PM prende mulher e apreende dois adolescentes suspeitos de assaltar ônibus no Bairro João XXIII

Policiais Militares prenderam uma mulher de 18 anos e apreenderam dois adolescentes no cruzamento da Avenida Lineu Machado com Rua Aluísio Azevedo, no Bairro João XXIII, durante a noite deste domingo (4). Eles são suspeitos de realizar assaltos a ônibus na região. Com o trio, a polícia apreendeu uma arma falsa e um celular roubado.

De acordo com o Tenente Mota da Polícia Militar, a viatura da PM estava fazendo patrulhamento na área quando viram populares correndo e informaram aos policiais da ação criminosa.

Um dos adolescentes tentou fugir entrando em um estabelecimento para se esconder. Os três foram encaminhados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).