PM prende mulher com arma, munição e coletes balísticos, em Horizonte

A Polícia Militar prendeu, na noite desta terça-feira (30), uma mulher que escondia uma arma, munições e quatro coletes balísticos em uma casa, na cidade de Horizonte, Região Metropolitana de Fortaleza.

Segundo a Polícia, denúncias apontavam a existência de armas em uma residência localizada no bairro Queimadas. Diante das informações, os policiais militares do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foram até local e encontraram Ana Maria Torquato do Nascimento, de 47 anos. Ela autorizou a entrada dos PMs que realizaram buscas no imóvel.

Dentro de um quarto foram encontrados quatro coletes balísticos e um revólver calibre .38, com quatro munições. Ana Maria não soube explicar a origem do material.

Ela foi levada para a Delegacia Municipal de Horizonte, onde foi autuada por posse irregular de arma de fogo e está à disposição da Justiça.