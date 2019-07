PM prende homem suspeito de traficar drogas em Juazeiro do Norte

Policiais militares prenderam no último sábado (13) um homem suspeito de traficar drogas no Bairro Pirajá, em Juazeiro do Norte, no Cariri.

Segundo a polícia, o homem identificado como Augusto Alves Bernardino, 20 anos, foi localizado em uma casa no Bairro Pirajá a partir de uma denúncia recebida via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops).

No imóvel, os policiais encontraram 1,7 kg de cocaína, além de 4,5 gramas de maconha e uma balança de precisão. Augusto recebeu voz de prisão e foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado por tráfico de drogas e permanece à disposição da Justiça.