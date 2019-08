PM prende homem que vendia armas em fazenda no município de Choró

A Polícia Militar prendeu um homem e apreendeu quatro espingardas e dois revólveres, neste domingo (18), em uma fazenda, na localidade de Sítio Caiçarinha, em Choró.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, policias receberam uma denúncia que na localidade havia um ponto de comercialização de armas. Após investigações, os agentes chegaram no endereço e encontraram um funcionário, identificado como José Augusto Gomes de Abreu, de 55 anos.

Também estava no estabelecimento a esposa do proprietário. Ao ser interrogada sobre as armas, ela falou que havia uma espingarda no quarto.Após buscas, os policiais encontraram mais três espingardas e dois revóveres. O dono do comércio não foi encontrado.

Além das armas, foram apreendidas 284 munições, 137 quilos de chumbo, recipientes de pólvora, um valor de R$ 3.357,00 e várias espoletas.

O funcionário e a mulher foram levados para a Delegacia Regional de Quixadá. Em depoimento, ela confessou que as armas eram do companheiro e foi liberada. O funcionário José Augusto, que trabalhava diretamente na venda das armas, ficou preso e foi autuado por comércio ilegal de arma de fogo.