PM prende homem com armas e munição em Independência, no Ceará

O morador de um imóvel na zona rural de Indepedência foi preso na tarde desta quarta-feira (20) após denúncias de que estaria guardando armas de fogo em casa.

De acordo com a polícia, de posse das informações repassadas por meio da denúncia, agentes do 4° Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi/Cotar) foram a te a localidade de Pedra D'Água, onde constataram a informação. Na casa, foi preso Antonio Pereira de Sousa, de 50 anos.

Após buscas no imóvel, foram localizados um revólver calibre 38, uma espingarda cal. 16, duas munições cal. 16, três munições cal. 28, quatro munições cal. 38 e uma quantia em dinheiro.

O homem foi levado para a Delegacia Regional de Crateús, responsável pela região. Lá, ele foi atuado por em flagrante por posse irregular de arma de fogo. Todo o material foi apreendido.