PM prende casal de universitários com 233 gramas de maconha no Crato

Após denúncias anônimas, a Força Tática da Polícia Militar prendeu, na tarde desta sexta-feira (24) um casal de universitários suspeito de tráfico de drogas no Crato. Ana Ruth Sátiro, 25, e Pedro Ricardo Coelho Moreira Filho, 36, estavam em casa, na Rua Nossa Senhora dos Pobres, no Parque Recreio, quando foram flagrados com 233 gramas de maconha. De acordo com a polícia, ambos eram da Universidade Regional do Cariri (Urca). Ele cursava Direito e ela História.

Conforme a polícia, Ana Ruth chegou a jogar parte da maconha no vaso sanitário na tentativa de se desfazer da droga. Na residência do casal, foi encontrado também um telefone celular e R$ 30 em espécie.

Ambos não possuíam antecedentes criminais.