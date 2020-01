Um policial militar de folga ficou ferido após atirar, acidentalmente, na própria virilha, em casa, no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, na tarde desta quarta-feira (29).

De acordo com nota da Polícia Militar, o agente estava de folga e dentro do carro dele no momento do incidente. O policial, cuja identidade não foi revelada, foi socorrido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), onde está recebendo atendimento. O estado de saúde dele é estável.