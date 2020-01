PM faz mais de 3 mil abordagens na Região Metropolitana de Fortaleza em 8 horas de operação

Sete pessoas foram presas e seis armas de fogo apreendidas em uma operação da Polícia Militar contra a criminalidade na Região Metropolitana de Fortaleza, entre as 18h de sexta-feira (17) e 2h deste sábado (18). Foram realizadas 3.497 abordagens com atuação de 1.800 agentes de Segurança Pública.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), 23 veículos foram apreendidos.

Os alvos das prisões realizadas foram levados para as delegacias plantonistas da Polícia Civil do Estado do Ceará. Os flagrantes incluem tráfigo de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Investigações devem ser feitas para identificar a participação desses suspeitos em outros crimes.

As abordagens foram realizadas por meio de blitze, ocupação de territórios e saturação fixa e móvel abordando condutores e passageiros de motocicletas e pessoas em coletivos. Além de Fortaleza, os policiais atuaram nos municípios de Caucaia, Cascavel, Guaiúba e Pacatuba.

Participaram da operação agentes do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque), da Força Tática, do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e do Comando de Policiamento Especializado (CPE).

Segundo André Costa, secretário da Segurança Pública e Defesa Social, os locais escolhidos para receber a operação foram resultado de informações repassadas pela SSPDS baseadas em registros de Boletins de Ocorrência.

"Daí a importância de o cidadão sempre registrar o B.O. pois é através desses dados que entram em nossos sistemas as estatísticas, e enviamos o reforço policial para os locais onde a população mais colaborou fazendo as denúncias", enfatizou.

Durante a operação, o secretário anunciou a compra de armas e um possível concurso público para a área de segurança.