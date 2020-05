PM é baleado na cabeça em assalto na volta do trabalho para casa, em Caucaia

Um policial militar, que não teve a identidade revelada, foi baleado na cabeça ao reagir a um assalto, na madrugada desta sexta-feira (8), na Avenida Dom Almeida Lustosa, no bairro Jurema, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A Polícia Militar do Ceará (PMCE) informou que a vítima estava voltando do trabalho, a caminho de casa, quando sofreu o disparo de arma de fogo. O policial foi levado para uma unidade hospitalar.

Conforme a PM, o agente, que é lotado no Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), estava consciente após ser ferido e foi socorrido por uma equipe do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque).

Em seguida, ao ser encaminhado para uma unidade de saúde, recebeu os primeiros socorros. Porém, logo depois, o PM teve que ser transferido para um hospital de grande porte, no qual foi avaliado por uma equipe médica.

De acordo com a Corporação, apesar de ter sido atingido na cabeça, o ferimento causado pelo projétil foi superficial. O agente, então, passou por procedimento de sutura e, segundo a PM, deverá ficar em observação por dois ou três dias.