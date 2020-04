PM é baleado durante tentativa de assalto em parada de ônibus no Bairro Álvaro Weyne

Um policial militar foi baleado no início da manhã desta quarta-feira (15) ao reagir a uma tentativa de assalto em uma parada de ônibus localizada na rua Francisco Calasso, bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza. A vítima, identificada como Jairo Lobo, foi atingida pelos disparos, efetuados por uma dupla de assaltantes, ao deixar a esposa no ponto de espera.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), o casal foi abordado pelos suspeitos que chegaram em uma motocicleta. Quando percebeu o ataque, Jairo reagiu, mas foi atingido pelo disparo. O agente, que é lotado no Canil da Polícia Militar, sofreu um tiro no abdômen, segundo testemunhas, e estava consciente quando foi socorrido. De acordo com a PM, ele foi levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF) e encaminhado para sala de cirurgia.

A Polícia Militar informou ainda que o caso está sendo investigado, com o objetivo de identificar e prender os suspeitos.