PM é baleado durante abordagem a suspeitos em comunidade da Barra do Ceará

Um policial militar que estava em serviço foi alvejado por um disparo de arma de fogo que atingiu o colete balístico do agente na região abdominal, na tarde desta quarta-feira (6), no Bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O cabo da PM foi conduzido ao Hospital Instituto Doutor José Frota, para realização de exames médicos e passa bem

Segundo a polícia, durante um patrulhamento de rotina na comunidade do Morro Santiago, o PM avistou seis homens em atitude suspeita em um terreno e decidiu realizar a abordagem. O grupo reagiu e atirou contra ele e os outros agentes de segurança, que revidaram. Na fuga, os suspeitos deixaram cair uma arma puma 44, a qual foi aprendida.

A polícia continua realizando buscas para tentar capturar os envolvidos na ação. A corporação informou que está acompanhando e oferecendo toda assistência ao policial.