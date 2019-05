PM da reserva reage a assalto e mata suspeito no Demócrito Rocha

Um policial militar da reserva reagiu a um roubo e atirou no assaltante na manhã desta sexta-feira (31), no cruzamento da Rua Barão de Sobral com Avenida João Pessoa, no Bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. O suspeito foi atingido e morreu no local.

Durante a ação, o assaltante feriu o PM aposentado com uma faca. Um comparsa do suspeito morto conseguiu fugir.

Segundo testemunhas que presenciaram a ação, o sargeno da reserva estava com a esposa quando foi surpreendido pelos dois homens armados com facas. Os homens anunciaram o assalto e um deles feriu o PM. O policial conseguiu pegar a arma e atirar no suspeito após ser ferido, quando o outro conseguiu escapar.

Equipes da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência e realizam investigação sobre o ocorrido.