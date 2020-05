PM apreende armas de fogo e droga e troca tiros com suspeitos em duas ações em Maracanaú

Em ações distintas, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) apreendeu armas de fogo e maconha e trocou tiros com suspeitos, na última segunda-feira (25), no bairro Maracanazinho, em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um helicóptero foi utilizado na busca dos criminosos, mas ninguém foi encontrado.

Segundo a Pasta, após receber uma denúncia de tráfico de drogas em uma residência na região, agentes do 14º Batalhão Policial Militar foram até o local, situado na Rua D. Ao chegarem no imóvel e realizarem uma busca, os PMs encontraram uma pistola calibre 380, carregada com 10 munições, uma espingarda calibre 12 e 320 gramas de maconha.

A PM realizou uma busca pelos suspeitos, mas ninguém foi encontrado. O material apreendido foi encaminhado para o 28° DP (Maracanaú), que dará continuidade às investigações.

Troca de tiros com suspeitos

Em uma outra ação, ainda no Maracanazinho, policiais do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) se envolveram em uma troca de tiros com suspeitos armados durante um patrulhamento no bairro.

A Secretaria disse que a Polícia, após a fuga dos suspeitos, solicitou apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) para capturá-los. Um helicóptero foi usado na busca, mas nenhum deles foi encontrado. Um carregador de pistola foi apreendido.

A Pasta afirmou ainda que segue realizando ações na região e que a população pode ajudar nas investigações da Polícia ao repassar informações sobre os casos. As denúncias podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o telefone (85) 3101-2779, do 28º DP. Conforme a Instituição, o sigilo e o anonimato são garantidos.