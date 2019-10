PM afastado é detido pela população por suspeita de tentativa de assalto a mulher em Barbalha

Populares detiveram um Policial Militar afastado por suspeita de assalto a uma mulher no município de Barbalha, no Cariri, na manhã deste sábado (5).

De acordo com a polícia, o suspeito identificado como Douglas José da Silva, de 35 anos, afirmou para os agentes que apenas pediu uma informação à vítima e ela se assustou ao ver uma faca no momento que ele abriu a bolsa que levava. O homem alega que iria mostrar a carteira policial para a mulher.

Conforme testemunhas, a vítima gritou por ajuda e o suspeito tentou entrar em confronto corporal contra ela, mas foi impedido pela população.

Douglas José foi levado para a Perícia Forense, onde realiza exame de corpo de delito, e será ouvido em seguida na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Histórico de crimes

Douglas está afastado das atividades como policial militar há cinco anos, por problemas psiquiátricos, sendo, inclusive, acompanhado por uma equipe multidisciplinar no Cariri. Atualmente ele mora em Juazeiro do Norte, mas é lotado no município de Quixadá.

O primeiro registro criminoso contra o suspeito foi em 2014. Na ocasião, ele, na companhia do irmão, teria assaltado um estúdio de tatuagens no Centro de Juazeiro do Norte. Na época o militar foi absolvido pelo crime.

Já em 2017, o militar assaltou sozinho um pedestre no Bairro Romeirão, em Juazeiro do Norte, levando dinheiro e celular. Ele ficou preso por dez meses.