PM à paisana leva tiro na perna ao reagir a tentativa de assalto no bairro Carlito Pamplona

Um policial militar à paisana foi baleado na perna quando saía de uma agência bancária na noite deste sábado (28), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

Segundo a polícia, um homem e duas mulheres abordaram o PM no momento em que ele tentava sair em sua motocicleta do estacionamento da agência. Ele reagiu à tentativa de assalto e os suspeitos revidaram, atingido o agente com um tiro no joelho. Um dos suspeitos também foi baleado. O trio fugiu em um carro roubado sem levar nada da vítima. A Polícia Militar foi acionada e houve uma perseguição.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma mulher suspeita de participar da abordagem foi presa e conduzida para o 34° Distrito Policial, no Bairro Farias Brito.

O PM atingido no joelho direito foi socorrido para a UPA e depois foi transferido para o Instituto Dr. José Frota. De acordo com um socorrista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o estado de saude do agente de segurança é considerado estável.