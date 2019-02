Plano Operacional de Segurança para o Carnaval 2019 no Ceará vai contar com 6.398 agentes

O efetivo Operacional de Segurança para o Carnaval 2019 no Ceará vai contar com 6.398 agentes de segurança pública em todas as regiões do Estado. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE), houve um aumento de 7,47% do efetivo em relação ao ano passado, quando trabalharam 5.500 agentes de segurança.As informações foram divulgadas durante coletiva na manhã desta quinta-feira (28).

Comporão o efetivo 5.500 policiais militares, 247 policiais civis, 530 bombeiros militares, 63 servidores da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) e 58 servidores da SSPDS em cada dia da operação. As ações terão início às 18 horas desta sexta-feira (1º) e se estenderão atè as 6 horas da Quarta-Feira de Cinzas (6).

A operação ainda mobilizar equipes em solo, no mar e no ar 24 horas por dia, de acordo com a secretaria.

Importunação sexual

“Uma nova preocupação” para a segurança do Carnaval, segundo o secretário André Costa, surgiu com a aprovação da Lei da Importunação Sexual, no ano passado. Ele afirma que os agentes da segurança pública foram treinados para atender melhor possíveis ocorrências no período. “As delegacias da Polícia Civil também estão sensibilizadas para entender o que configura esse crime, como beijos roubados, atos libidinosos e passadas de mão”, informou a delegada Rena Gomes, do Departamento de Proteção de Grupos Vulneráveis (DPGV).

Drones e veículos adaptados

Com relação aos equipamentos utilizados, uma novidade para a segurança este ano será o uso de drones para monitorar banhistas e prevenir afogamentos. Os efetivos de segurança também terão à disposição veículos adaptados pra rodar na areia da praia. Além disso, todas as viaturas do Corpo de Bombeiros Militar contarão com desfibriladores.

Torres elevadas

A estrutura para a segurança contará ainda com duas Plataformas de Observação Elevadas, cada uma com 14 câmeras instaladas em uma torre 15 metros de altura. Além disso, atuarão durante os dias de carnaval cinco aeronaves, incluindo o serviço de resgate aeromédico, nas quatro bases da Ciopaer em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá.

Delegacias plantonistas

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) vai ampliar o atendimento à população durante o feriadão. As delegacias regionais de Aracati, Camocim e Jijoca de Jericoacoara, que já funcionam em 24 horas por dia, receberão um reforço extra. Já as delegacias de Arcopiara, Beberibe, Guaramiranga, Icapuí, Jaguaruana, Paracuru, São Benedito e Várzea Alegre também vão funcionar, de forma provisória, para atender à demanda de turistas que irão para esses municípios. Na Capital, o 2º e 34º distritos policiais também vão contar com policiais civis extras.

Servidores da Pefoce na Capital, Sobral, Juazeiro do Norte, Canindé, Quixeramobim, Iguatu, Tauá e Russas vão atuar com o efetivo diário de 63 servidores. As cidades de Aracati e Guaramiranga também contarão com efetivo de peritos no Carnaval, devido ao fluxo elevado de pessoas previsto para o feridão.

Estradas

Nas estradas estaduais, serão mobilizados 573 policiais militares lotados no Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), que atuarão em parceira com o Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE), que vai disponibilizar 180 agentes para reforçar as ações de fiscalização, 75 postos avançados, 48 motos, 20 guinchos e 46 viaturas. As estradas cearenses serão monitoradas 24 horas por dia com auxílio da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), em Fortaleza, e nos municípios que contam com equipamentos de videomonitoramento.