Pizzaria no Meireles é furtada por ex-funcionário, denunciam donos; vídeo mostra ação

Os donos de uma pizzaria no Bairro Meireles denunciam um furto realizado por um ex-funcionário na última quinta-feira (6). O suspeito entrou no estabelecimento e levou cerca de R$ 750 de um bolão organizado por outros empregados.

Toda a ação foi registrada por câmeras internas de segurança. Da invasão à saída, o suspeito levou menos de 15 segundos. Segundo a proprietária, o homem furtou uma pasta com o dinheiro, recibos de pagamentos e de pedidos por aplicativo. Um boletim de ocorrência foi registrado no 2° Distrito Policial, no Bairro Meireles.

Nas imagens é possível perceber que o homem abre o portão com facilidade. "O expediente ainda não havia começado, mas tinha uma funcionária que estava na produção. Ela deixa o portão um pouco aberto e ele sabia disso", conta.

Ainda de acordo com a proprietária, uma mulher ligou para a pizzaria informando que havia encontrado uma mochila em um ônibus da linha 050 - Siqueira/Papicu/Washington Soares, com documentos do estabelecimento.

"A pasta que ele roubou com o dinheiro foi encontrada dentro de uma mochila. Ele esqueceu em um ônibus. Nos ligaram porque viram que havia recibos com o nome da pizzaria", afirma.

"Ele tinha experiência comprovada em outros locais, mas não cheguei a conferir antecedentes ou ligar pedindo referências." O ex-funcionário chegou a trabalhar por 10 dias na pizzaria.