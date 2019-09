Pistola é encontrada com criança de 10 anos em Iguatu

A polícia encontrou uma criança de 10 anos com uma pistola calibre 32 durate uma ronda no bairro Vila Neuma, em Iguatu, no Centro Sul do Ceará, na manhã desta sexta-feira (20). O garoto e a arma de fogo foram levados para a Delegacia Regional de Iguatu.

Segundo a polícia, uma equipe do Raio desconfiou da atitude suspeita de um homeme durante o patrulhamento. A criança, que estava próximo, tentou sair do lugar em uma bicicleta e demonstrou nervosismo, segundo a polícia. Agentes perceberam a atitude suspeita do garoto e, ao abordá-lo, encontraram uma pistola calibre 32, sem munição.

O garoto prestou esclarecimentos e a arma de fogo foi apreendida. A criança disse que a arma pertencia a um adolescente que estava com ele momentos antes da abordagem. Segundo o delegado regional de Iguatu, Marcos Sandro, a criança foi ouvida e o Conselho Tutelar deverá acompanhá-la.