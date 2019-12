'Piratas do Litoral': 6 são presos em operação contra furto em pousadas de praias

Seis pessoas foram presas, na manhã desta terça-feira (10), suspeitas de participarem de uma quadrilha especializada em furtos em pousadas no Ceará. A operação da Polícia Civil intitulada “Piratas do Litoral” cumpriu cinco mandados de prisão temporária e deteve mais uma pessoa em flagrante por tráfico de drogas. As ordens judicais foram cumpridas na Capital e no sistema prisional do Estado.

Segundo o delegado Josafá Filho, titular da Delegacia Metropolitana de Cascavel, o grupo foi invetigado pela suspeita de cometer um furto qualificado a uma pousada de Cascavel, localizada na praia de Águas Belas. O crime aconteceu em agosto de 2019. “Somente lá, em Águas Belas, por exemplo, eles furtaram 21 televisores, três frigobares, um computador, um micro-ondas e um veículo”, conta o delegado.

Com o andamento das investigações, ainda segundo a polícia, descobriu-se que o grupo cometia os mesmos crimes em outras pousadas do litoral cearense.

Prisão dos suspeitos

O cumprimento de dois mandados de prisão temporária e a detenção em flagrante foram realizados no Bairro Vicente Pinzon, em Fortaleza, local de moradia dos suspeitos.

As outras três ordens judiciais foram cumpridas na Casa de Privação Provisória de Liberdade Professor Clodoaldo Pinto (CPPL) II, em Itaitinga, pois os suspeitos foram recentemente presos em flagrante cometendo furto qualificado a outra pousada na Praia de Lagoinha, em Paraipaba.