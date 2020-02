Pichadores são detidos após serem flagrados por câmeras de videomonitoramento em Fortaleza; vídeo

Câmeras de monitoriamento flagraram, na tarde deste domingo (16), dois homens que realizavam pichações em um imóvel no Bairro José Bonifácio, em Fortaleza. Um deles estava com uma bolsa utilizada para entregar pedidos via aplicativo. Após serem flagrados, a dupla foi detida. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (17).

A Secretaria da Segurança Pública afirmou que a abordagem aconteceu após policiais serem informados pelos operadores que monitoram a área por meio das câmeras de segurança. As imagens da câmera de monitoriamento mostram os dois homens em uma motocicleta tirando os sprays para começar a pichação, inclusive sobre o telhado da edificação.

Quatro sprays de tinta e maconha

Durante a abordagem policial, os agentes apreenderam quatro sprays de tinta, além de uma pequena quantidade de maconha. Segundo a polícia, a dupla foi abordada no momento em que se preparava para deixar o local. Os dois suspeitos com idades de 22 e 34 anos, foram encaminhados ao 11º Distrito Policial, onde foram autuados em um Termo Circunstanciados de Ocorrência (TCO) por crime ambiental. Um deles foi indiciado também por posse de drogas.