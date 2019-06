Piauiense morre em colisão entre moto e caminhão em Ubajara

Um piauiense morreu em colisão entre moto e caminhão na cidade de Ubajara, no final da tarde desta terça-feira (4), próximo a CE-187. A vítima estava sozinha na motocicleta e chegou a ser socorrida para o Hospital de Ubajara com ferimentos graves. De acordo com poupulares o motociclista não viu o caminhão e acabou colindindo o veículo.

A vítima foi identificada como Raul Neves Ribeiro Júnior, de 41 anos. Testemunhas informaram que a via onde aconteceu o acidente é nova e não estava sinalizada. O local da colisão fica próximo a Sede da Polícia Rodoviária Estadual (PRE).