PF prende dois homens por porte ilegal de arma de fogo e por uso de passaporte falso em aeroporto

A Polícia Federal prendeu, em ações distintas, dois homens por uso de documento falso e por porte ilegal de arma de fogo no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, no último domingo (11).

Na primeira ação, um homem apresentou um passaporte falso ao serviço de controle migratório. O suspeito foi preso em flagrante pelo crime de falsidade ideológia e foi liberado após audiência de custódia.

Na segunda ocorrência, outro homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, após detecção pelo aparelho de raio-X. Ele foi liberado após pagar fiança.

Outros casos

A Polícia Militar prendeu um homem com 235 cédulas falsas de R$ 50 no último dia 7 de agosto. Na ocasião, o suspeito foi autuado na Polícia Federal por estar colocando moeda falsa em circulação.

No último dia 5 de agosto, outro homem foi autuado por importação de mercadoria proibida após ter sido preso em flagrante por policiais militares no município de Pacajus, no Ceará.