Perseguição policial termina com dois suspeitos detidos no bairro Bela Vista

Uma dupla suspeita de assaltar um comércio usando uma arma falsa foi presa na manhã desta quinta-feira (4), no bairro Bela Vista, em Fortaleza. Além da arma falsa, foram apreendidos no local aparelhos celulares e dinheiro em espécie.

Segundo a Polícia, a partir da denúncia de moradores sobre um assalto que tinha acontecido há poucos minutos na rua Azevedo Bolão, um policial militar que patrulhava a região passou a perseguir o veículo conduzido por dois suspeitos, ainda não identificados.

Ao perceberem a aproximação do agente, a dupla tentou fugir em alta velocidade e acabou colidindo o carro com uma picape no cruzamento das ruas Viriato Ribeiro e Uruguai, no mesmo bairro.

Feridos no acidente, eles foram levados para um hospital sob escolta da polícia. Após receberem alta, serão conduzidos para o 10º Distrito Policial, que continuará as investigações sobre este e outros crimes nos quais possam ter participação.