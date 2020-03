Perseguição policial termina com a prisão de três suspeitos de roubo, na Barra do Ceará

Uma perseguição policial terminou com três suspeitos de roubo presos na noite desta sexta-feira (27), no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O carro usado pelo trio estava com a placa clonada e foi roubado de uma família no dia 21 de março no bairro Henrique Jorge.

De acordo com o delegado Alexandre Saunders, policiais avistaram os suspeitos na Av. Dr. Themberge e, com base em informações de que eles estavam a bordo de um carro com placas adulteradas, os agentes os abordaram e dera ordem de parada, que não foi obedecida por eles. Deu-se início uma perseguição e o trio colidiu o carro em um meio fio e abandonou o veículo, fugindo a pé. Eles foram perseguidos e presos.

Veículo branco modelo HB-20 foi abandonado pelos suspeitos depois de uma colisão com o meio fio Foto: Rafaela Duarte

Wemerson da Silva e Carlos Alexandre Silva do Nascimento, ambos com antecedentes criminais e Rodrigo Freitas Lopes, natural da Paraíba estavam em posse de um revólver calibre 38, munições e sete aparelhos celulares, que a polícia acredita serem originados de roubo.

A polícia investiga se eles participaram do assalto à família no bairro Henrique Jorge, quando um veículo foi levado da Rua Cuiabá. O trio foi levado preso para o 7º Distrito Policial, no bairro Pirambu. O material foi apreendido.