Pernambucano é preso em Juazeiro do Norte com mais de 10 kg de maconha

Um homem de 28 anos, natural de Pernambuco, foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ele estava com mais de 10 kg de maconha, que foram apreendidos na residência dele no bairro São José, em Juazeiro do Norte, no Ceará, nesta segunda-feira (17).

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a polícia recebeu informações sobre a venda de entorpecentes no bairro São José e foi até o local fazer buscas. Chegando lá, a polícia encontrou o suspeito, identificado como Cleiton Pereira da Silva, 28 anos, que fugiu pulando os muros das casas vizinhas ao perceber a presença dos agentes.

Policiais fizeram cerco e conseguiram prender o pernambucano. Dentro da residência dele foram apreendidos 10,4 quilogramas de maconha, além de dinheiro em espécie.

O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A polícia investiga o envolvimento de outras pessoas no esquema criminoso.