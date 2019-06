Perícia conclui que motociclista foi responsável por acidente com ônibus em Maracanaú

Após a conclusão do laudo pericial sobre o acidente envolvendo uma moto e um ônibus em Maracanaú, no último dia 10 de maio, a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) divulgou nesta segunda-feira (3) que o motociclista foi o causador do acidente.

Segundo o perito criminal Daniel Monteiro Tabosa, a manobra da motocicleta foi a causa determinante da colisão.

De acordo com o documento, o motociclista forçou uma ultrapassagem em local proibido, ao trafegar pela direita no entrocamento no momento em que tentava entrar na Rua Adauto Lima, mesmo sentido pretendido pelo ônibus.

Para chegar à conclusão sobre o acidente, os peritos analisaram vários elementos do conjunto estático do local, como a posição dos veículos e as avarias, além de utilizar as imagens das câmeras de segurança de estabelecimentos e residências próximo ao local do acidente.

Acidente

O acidente aconteceu quando o motociclista que transitava ao lado do ônibus, percebeu que o veículo iria dobrar na Rua 18, acelerou para tentar ultrapassá-lo. A motocicleta, no entanto, acabou ficando em um ponto cego do coletivo. Imagens de câmeras mostraram que a vítima ficou presa embaixo do ônibus. Ela foi socorrida para o Instituto Doutor José Frota (IJF).