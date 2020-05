Perfil com conteúdo pornográfico infantojuvenil é tirado do ar pela Polícia Civil do Ceará

O perfil de um usuário do Instagram que compartilhava centenas de imagens com conteúdos pornográficos infantojuvenil foi derrubado pela Polícia Civil do Ceará após denúncias. O perfil foi tirado do ar nesta segunda-feira (18), dia dedicado ao combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes.

Trata-se da terceira ação realizada pelo Departamento de Inteligência Policial (DIP), em parceria com a Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente (Dceca) em menos de dois meses, no combate à propagação de conteúdos pornográfico envolvendo crianças e adolescentes.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as denúncias, recebidas pela conta oficial da Polícia Civil também no Instagram, foram repassadas por outros usuários da rede social que pediam investigações sobre o caso.

Em seguida, os policiais civis passaram a investigar e conseguiram tirar do ar o perfil com o conteúdo criminoso. Mesmo com a retirada do perfil, os policiais seguem investigando o fato com o intuito de descobrir a origem do material, bem como o autor do crime. As investigações seguem com a Dceca, com apoio do DIP.