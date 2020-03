Pelo menos quatro assassinatos são registrados em Fortaleza e Região Metropolitana nesta segunda

Somente nesta segunda-feira (2), Fortaleza e a Região Metropolitana da cidade registrou, pelo menos, quatro assassinatos. Dos quatro casos confirmados, três foram registrados na capital e um deles em Caucaia.

Flanelinha morto

Na manhã desta segunda, um flanelinha foi morto com vários tiros na Avenida Perimetral, em frente ao terminal de ônibus do bairro Antônio Bezerra, em Fortaleza. A vítima, que não teve o nome divulgado, foi atingida por pelo menos três tiros na cabeça.

De acordo com moradores da região, dois homens em uma bicicleta chegaram ao local e efetuaram os disparos contra o flanelinha. Os suspeitos fugiram em seguida gritando uma frase utilizada por uma organização criminosa e atirando para cima. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará estiveram no local para fazer os primeiros levantamentos sobre o caso. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o crime.

Mulher encontrada morta

Também durante a manhã desta segunda-feira (2), o corpo de uma mulher ainda não identificada foi encontrado por moradores na rua João Araripe, no bairro Vila União, em Fortaleza. A vítima foi morta com vários disparos de arma de fogo.

Moradores relataram que, durante a noite, ouviram cerca de oito tiros e que sentiram medo de sair de casa para saber do que se tratava. Na manhã, os moradores encontraram o corpo da vítima com tiros em várias partes do corpo.

Homicídio no Bairro Presidente Kennedy

Uma mulher de 32 anos foi assassinada na rua Senador Álvaro Adolfo, no bairro Presidente Kennedy, na tarde desta segunda-feira. O crime aconteceu por volta das 13 horas. Maria Williane da Rocha estava caminhando pela rua quando foi abordada por homens armados e assassinada.

Adolescente morto a tiros em Caucaia

Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros dentro de uma residência na Rua Santa Luzia, no cruzamento com a rua Santa Maria, no Distrito de Sitios Novos, em Caucaia. O jovem estava sentado na janela da casa quando dois homens passaram em uma moto e atiraram. O adolescente, que não teve a identidade revelada levou três disparos, sendo dois no rosto e um na região do tórax. Ele morreu na hora.