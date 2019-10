Pelo menos 4 homicídios são registrados durante a noite de quarta-feira na Grande Fortaleza

Quatro homicídios foram registrados somente na noite desta quarta-feira (23) em bairros da Grande Fortaleza. Entre as vítimas homens entre 22 e 33 anos, que foram mortos a tiros. Os crimes ocorreram nos bairros Bonsucesso, Jardim Iracema, Jacarecanga, todos em Fortleza; e no Conjunto Jereissati, em Maracanaú.

O primeiro crime registrado aconteceu no Bairro Bonsucesso, em Fortaleza. O homem identificado como Juciano Evangelista Feitosa, de 30 anos, foi assassinado a tiros por dois homens. Segundo policiais que atenderam a ocorrência, a vítima já havia sofrido outras duas tentativas de homicídio neste ano. A dupla de criminosos estava em uma moto e abordou Juciano próximo à sua residência. A vítima foi atingida por, pelo menos, três disparos. A polícia afirmou ainda que Juciano era usuário de drogas.

Já no Bairro Jacarecanga, um homem foi morto com pelo menos 15 tiros na Rua Santa Rosa. De acordo com testemunhas, a vítima havia saído da "Vila Denise" e estava acessando uma rua quando foi abordada pelos criminosos.

Moradores da região afirmam que ouviram de 15 a 20 disparos. Segundo a polícia, os policiais foram acionados para um tiroteio mas, quando chegaram ao local, já encontraram homem sem vida. A vítima estava sem identificação.

No Bairro Jardim Iracema, também na Capital, um usuário de drogas foi morto a tiros na Rua Maria Clara. O homem identificado como Robson Antônio Pereira da Silva, de 33 anos, caminhava pela rua quando foi abordado pelos suspeitos. Houve correria no local. Os suspeitos fugiram em seguida. A vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas.

E em Maracanaú, um homem de 22 anos, foi morto a tiros, no Conjunto Jereissati. Segundo a polícia, a vítima foi atingida com disparos de arma de fogo na região da cabeça. O crime aconteceu a poucos metros da delegacia.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga os casos.