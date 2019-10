pele de animal em extinção, munição e revólver são apreendidos na zona rural de Aiuaba

Um revólver calibre 38, munição e peles de animais foram apreendidos na tarde desta segunda-feira (7), em Aiuaba, pelo Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as peças pertenciam a Genilson Moraes Alencar, 47 anos. As peles foram identificadas como sendo de gato-do-mato, espécie considerada em risco de extinção pelo Ministério do Meio Ambiente, e de guaxinim. Na residência do suspeito, também foi encontrada uma arma de fogo calibre 38 e munição ao lado da cama.

O suspeito foi preso. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Tauá.

A Lei de Crimes Ambientais proíbe matar, guardar, caçar, ou adquirir espécimes da fauna silvestre, incluindo produtos e objetos oriundos destes animais. A pena prevista para o delito é detenção de seis meses a um ano e multa.