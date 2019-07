Pedreiro é morto a tiros no Siqueira após marcar encontro com falso comprador de veículo

Um pedreiro foi morto a tiros na noite desta segunda-feira (1º), na rua Pereira Barbosa, no bairro Siqueira, após marcar um encontro com um falso comprador de veículos.

Conforme a polícia, a vítima, identificada como José Irailson de Azevedo Martins, de 46 anos, foi atacada por um grupo no local combinado com a pessoa que se dizia interessada no carro que ele estava vendendo.

O homem tentou correr, mas foi atingido pelos disparos de arma de fogo e morreu na via. Os criminosos fugiram em seguida. O carro usado por José Iranilson e os pertences dele não foram levados.

Dois suspeitos foram detidos pela polícia e encaminhados para o 32º Distrito Policial, na Granja Lisboa, onde serão ouvidos.

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).