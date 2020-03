Pedinte desaparecida é encontrada mortas com marcas de violência em terreno baldio de Iguatu

A Polícia Civil foi acionada e, logo em seguida, encontrou um cadáver de uma mulher com marcas de violência e em avançado estado de decomposição em um terreno baldio em Iguatu, no Centro Sul do Ceará, por volta das 17h30 desta segunda-feira (30). Ele estava desaparecida há 48h e era conhecida na área de comércio por pedir esmolas.

O corpo foi localizado em meio ao matagal, próximo à Delegacia Regional de Polícia Civil de Iguatu, no Bairro Esplanada. O principal suspeito de ter cometido o crime é um homem com quem a mulher teria discutido há duas semanas. Na ocasião, ele a lesionou gravemente.

A reportagem solicitou mais informações à Secretaria da Segurança Pública, como a identificação da vítima e detalhes sobre motivação e a autoria do crime, mas ainda aguarda resposta.

De acordo com o delegado plantonista da unidade policial, Ariel Alves, a Perícia Forense foi ao local, realizou os primeiros exames no corpo e detectou sinais de estrangulamento no pescoço e ferimentos na cabeça provocados por pauladas. Os indícios, acrescenta ele, apontam para homicídio qualificado.

Desaparecimento

Poucas horas antes do achado de cadáver, parentes da vítima tinham ido à delegacia registrar o desaparecimento e os mesmos identificaram o corpo como sendo dela.

"A gente supeitou de antemão que o corpo era dessa mulher porque soubemos que ela estava desaparecida há dois dias e o corpo estava em avançado estado de putrefação, há pelo menos 48 horas. Era justamente o período do desaparecimento", afirma o delegado.

Investigação

Ele informa ainda que a mulher era conhecida por "perambular" pedindo esmolas nos comércios da cidade. "Nessa semana vai ser feito todo o aprofundamento das investigações para descobrir a autoria" do crime, diz o delegado.

Até o momento, a Polícia Civil de Iguatu investiga um homem. Ele seria o principal suspeito por ter agredido a mulher, há cerca de duas semanas, durante uma desavença. Os dois, entretanto, não tinham nenhuma relação afetiva. Ainda assim, a ligação entre os dois vai ser averiguada.

"(Ele provocou) uma lesão grave, inclusive, e ela não denunciou. Por isso, a importância de registrar o Boletim de Ocorrência porque a gente já fica com elementos para investigar. Nos próximos dias devemos ter a identificação e até a prisão" do autor do homicídio, conclui Ariel Alves.