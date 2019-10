Paulistas e cearenses suspeitos de planejar ataque a banco são presos em Caucaia

Um grupo de quatro homens foi preso, suspeito de fazer parte de uma organização criminosa que atua em furtos a caixas eletrônicos e ataques a bancos. Durante a perseguição policial, um dos veículos, que era conduzido por dois paulistas, capotou na BR-020, em Caucaia, nesta quinta-feira (24).

Segundo a polícia, os agentes de segurança receberam informações da Assessoria de Inteligência (Asint) da Polícia Militar de que os suspeitos estavam chegando de São Paulo para realizar um ataque a banco no Ceará. A partir das informações, os policiais começaram a monitorar o grupo.

Dois deles, identificados como Marcos Gerson dos Santos Pedroso e Diego de Souza Silva, naturais de São Paulo, receberam um carro repassado por um homem durante um encontro em um restaurante na Praia de Iracema. De lá, a dupla seguiu para o Bairro Luciano Cavalcante onde se juntou com dois cearenses e seguiram, em dois carros, em direção ao município de Caucaia. Os cearenses foram identificados como Matheus Cunha Moreira e André Pinho Frota Freire.

Quando o grupo trafegava pela BR-020, no Bairro Parque Potira, os policiais deram ordem de parada, que não foi obedecida. Os homens tentaram fugir em alta velocidade e, um dos automóveis, capotou. A dupla de paulistas tentou fugir, mas com a ajuda de populares, os policiais conseguiram efetuar a prisão. Mais a frente, os outros dois homens foram presos ao serem abordados por agentes de motopatrulhamento do policiamento ostensivo da PM.

Todos foram levados para a Delegacia de Roubos e Furtos e foram autuados por furto e associação criminosa. Os dois veículos e um equipamento de captação de senhas bancárias foram apreendidos.