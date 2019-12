Pastor suspeito de aplicar golpes com cheques clonados tem prisão preventiva decretada

O pastor suspeito de aplicar golpes de estelionato com cheques clonados na cidade de Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi preso nesta quinta-feira (5). O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo juiz da comarca do município.

O suspeito adquiriu 70 mil tijolos em uma cerâmica de Cascavel pagando com cheques clonados no valor de R$ 20 mil. Parte do material foi recuperado. O golpista revendia os materiais a preços bem mais baixos do que os aplicados no mercado.

De acordo com a polícia, o suspeito, identificado como Antônio Gabriel Neves Fernandes, já havia sido preso no dia 23 de outubro deste ano. Na época, ele foi solto por não apresentar risco à população e passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. A polícia apreendeu tijolos, máquinas de cartão de crédito e produtos agrícolas, além de outros objeto

Segundo o delegado Josafat Araújo Filho, da Delegacia Metropolitana de Cascavel, o religioso já responde por mais de 40 crimes de estelionato nos últimos 20 anos.