Pastor evangélico é detido durante culto na Capital por descumprir decreto para conter coronavírus

Um pastor evangélico foi detido durante um culto em uma igreja com cerca de 40 pessoas na noite desta quarta-feira (25), no bairro Paupina, em Fortaleza. A detenção ocorreu porque o homem descumpriu o decreto estadual que proíbe agomeração de pessoas e conter o novo coronavírus. O decreto entrou em vigor no dia 19 de março em todo o estado do Ceará.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, uma denúncia repassada por meio Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) informava sobre a realização do culto na igreja evangélica com os fieis aglomerados. Chegando ao templo, os policiais militares abordaram o pastor e o informaram sobre o decreto. Contudo, ele alegou que não conhecia a medida.

Diante disso, ele foi conduzido para o 13° Distrito Policial (DP), onde foi autuado em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), no artigo 268 do Código Penal Brasileiro (CPB), por infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.