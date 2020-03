Pássaros silvestres são encontrados em cativeiro no interior do Ceará

Um homem foi autuado por crime ambiental por manter aves silvestres em cativeiro na própria casa, em Aracoiaba, no Ceará. Os pássaros foram encontrados pela 2ª Cia do Batalhão de Polícia de Meio Ambiente (BPMA). O suspeito também tinha uma arma de fogo irregular.

O flagrante foi feito durante patrulhamento na região do Maciço de Baturité. Os agentes visualizaram as gaiolas em uma residência e decidiram averiguar. Na casa, eles encontraram dois galos de campina e outros pássaros silvestres. O suspeito também tinha uma espingarda calibre 32 municiada, cinco cartuchos, além de recipientes com pólvora, chumbo, espoletas e um instrumento espoletador.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Baturité e o suspeito está à disposição da Justiça.