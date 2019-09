Passageiros são assaltados e ameaçados com facão dentro de coletivo; suspeito é preso 

A polícia prendeu, em flagrante, um homem suspeito de assaltar e ameaçar com um facão passageiros de um coletivo que faz a linha Conjunto Ceará - Granja Lisboa, na tarde desta quinta-feira (12). Três pessoas tiveram seus pertences levados. O criminoso foi preso após descer do veículo em frente ao 5º Distrito Policial no bairro Parangaba, em Fortaleza.

De acordo com a polícia, após realizar o assalto, Gabriel Sousa do Carmo, 20 anos desceu do ônibus e os passageiros começaram a gritar. Um policial que estava em frente a delegacia conseguiu prendê-lo.

Gabriel do Carmo não respondia na Justiça e foi autuado por roubo.