Passageiros de ônibus são assaltados em Maracanaú, e suspeitos são detidos

Passageiros de ônibus foram assaltados em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza, na noite desta terça-feira (24) e dois suspeitos foram detidos. O motorista do ônibus chegou a parar o veículo na frente do batalhão do Raio para chamar atenção dos policiais.

O condutor do ônibus ficou com ferimentos leves e nenhum passageiro foi atingido. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS), um homem de 29 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido. Os objetos roubados na ação foram devolvidos aos populares.

Ainda segundo a SSPDS, o suspeito de 29 anos, identificado como Paulo Sérgio de Lima Gurgel, já tinha antecendentes criminais por roubo, estupro de vulnerável e crime contra a administração pública. Ele estava em um matagal nas proximidades de uma fábrica de refrigerante, no Distrito Industrial.

Já o adolescente de 17 anos foi localizado momentos depois quando tentava se desfazer de objetos roubados dos passageiros.

Os dois foram levados para a Delegacia Metropolitana de Maracanaú.