Passageiro morre após colisão frontal entre dois carros na BR 222, em São Gonçalo do Amarante

Um passageiro morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas após a colisão frontal entre dois carros na manhã deste sábado (9), no km 73 da BR-222, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os levantamentos preliminares indicam que o acidente aconteceu após uma ultrapassagem indevida. A vítima morta era passageira do veículo que estaria no sentido correto da rodovia. O condutor do carro ficou ferido. Os outros três feridos estavam no carro que possivelmente fez a ultrapassagem, segundo o órgão.

Ainda de acordo com a PRF, os feridos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para o hospital de São Luis do Curu. Os agentes da PRF permaneceram no local até a chegada da Polícia Forense, que removeu o corpo.

A perícia vai ser realizada para confirmar o que levou à colisão.